鼓勵世大運國手 東華扶輪社提供高獎金

田徑人站出來世大運拿金牌記者會，市長柯文哲（左四）與紀政（左五）帶領選手一同衝向金牌。（王英豪攝）

為了響應2017臺北世大運，東華扶輪社秉持對田徑運動的支持，對臺北世大運國內田徑國手提出高額奪牌獎勵金。2日舉行田徑人站出來世大運拿金牌記者會，邀請多位退役金牌得主出席，市長柯文哲與紀政帶領選手一同衝向金牌。

(中時)