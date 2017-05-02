死亡筆記本音樂劇 7月登歌劇院
暢銷漫畫《死亡筆記本》陸續被改編成電影、電視劇等，日本原裝音樂劇將於7月躍上台中歌劇院，日本偶像演員柿澤勇人、小池徹平今日旋風抵台，現場演唱日本原裝音樂劇《死亡筆記本》中的經典曲目《Playing His Game》，炒熱氣氛。
台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，音樂劇就如同是表演藝術界的彩鑽，今年夏天歌劇院首創與市府觀光旅遊局及中部旅宿業者合作，不只串起在地資源，更準備好要透過音樂劇串連全球各領域之藝術家。
第一次來台的柿澤勇人，一開口就用現學的台灣話向大家致意，他說，在本齣音樂劇中，夜神月和L之間的精彩鬥智及相當具有震撼力的演出曲目，將會是關注焦點。
二度訪台的小池徹平表示，自己相當開心能夠再來台灣，並提及《死亡筆記本》音樂劇導演栗山民擅長運用燈光，呈現不同的視覺觀感，再加上今年在台灣的演出會有新卡司，值得台灣朋友們到現場親自感受。
該劇結百老匯黃金創作組合與日本音樂劇一線豪華卡司，在2015年推出的此部日本原創音樂劇後勁延燒，原裝舞台至韓國，日、韓版累計120場，締造逾17萬人觀賞紀錄的音樂劇票房神話。
(中時)
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