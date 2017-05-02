《辣妹》有村架純綁馬尾 大餅臉現形網崩潰

有村架純配合新劇綁馬尾，但大餅臉型讓網友崩潰。（圖／翻攝IG、2CH）

女星有村架純可說是日本近來人氣一路飆漲的潛力新星，她演的《小海女》、《墊底辣妹》都讓她身價飆漲，不過過去她的造型幾乎都是長髮，沒想到在新劇中，她角色是在田裡工作的農女，綁起頭髮的她，卻因臉型相差甚大，讓不少網友大崩潰，直呼有村架純太吃虧了！

有村架純在《墊底辣妹》中漂亮的形象深植人心，可她新劇《雛鳥》卻因要飾演單純的農婦綁起馬尾，這一綁讓她寬大的臉型全都露，和每回登上雜誌的美照有些落差，令許多網友都不禁驚呼「怎麼修的？」

不過也因有村架純左右的寬臉骨，只要她將頭髮綁起，就會變成「大餅臉」，先前和其他女星一同入鏡的照片，也被拿來重提討論，讓粉絲相當不捨。

(中時電子報)