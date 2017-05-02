高市府明年成立全國第一個毒品防制局
為宣示高雄市的反毒決心，市長陳菊2日宣布，107年1月1日成立一級機關「毒品防制局」，統籌規畫整體反毒策略，也展現高雄市對毒品危害的重視。
市政會議審議通過設立毒品防制局後，市府會將高雄市政府組織自治條例修正案送請市議會審議，希望本會期能順利通過，以積極進行相關籌備工作，並於107年1月1日正式成立。
毒品防制局未來以垂直整合毒品防制業務，橫向協調跨局處毒品防制相關業務，並結合高雄市新成立之「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」，由前端預防至後端輔導處遇，並配合警察局積極查緝毒品之模式，整合執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」結合「緝毒」四大工作區塊。
高市府表示，當前新興毒品快速竄起，毒品濫用型態改變、毒品犯案狀況逐年上升、毒品使用人數快速增加及吸毒族群年輕化等重大問題，成立毒品防制專責機關，以積極推動反毒工作，協助毒品施用者戒毒和康復治療，並透過輔導及施予技職訓練，讓戒毒者能有適當工作，遠離毒品，重返社會，刻不容緩。
高市府指出，隨著經濟成長及社會型態變遷，毒品氾濫已成全球性危機，臺灣毒品問題亦日趨嚴重，施用二級毒品（大麻、安非他命等）受觀察勒戒人數，10年增加30%。
監獄收容人數中，毒品罪受刑人也由101年44.9％攀升至105年49.5％，其中5年內再犯而入監則高達70%。100年至104年間第三、四級毒品使用者，有60%以上年齡層分布在20歲至30歲之間，105年藥癮個案初次施用年齡18歲以下占27.6％。
高雄地檢署1年查獲毒品件數，由104年4674件至105年已上升至5549件，高雄地檢署周檢察長曾於105年7月治安會報中大聲疾呼建議本府成立毒品防制專責機關。
(中時)
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