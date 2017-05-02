韓國美容藝術大賽 台美容師勇奪三金
從業超過20年的美容師張雪雁，日前自費遠赴韓國參加國際美容藝術大賽，在6、7000名專業技師競爭下，一口氣拿下時尚彩妝設計、睫毛創意設計及指甲藝術等組別3項冠軍，獲悉得獎那一刻，她拿出台灣國旗揮舞，堪稱美容界的台灣之光。
高雄市新娘祕書發展協會理事長鄭曉珍指出，韓國及台灣美容事業執亞太區牛耳，因此韓國所舉辦的美容藝術大賽，鄰近亞洲國家業師都會派員參加，場面及競爭強度都受到肯定，能在賽事上勇奪三冠，真的非常不容易。
張雪雁先以「台灣藍孔雀」概念，透過妝髮設計及色調調配，讓模特兒展現孔雀開屏時的傲驕模樣，獲得評審一致青睞，奪下時尚彩妝設計組冠軍；正當當地技師爭相拍照同時，她又趕赴睫毛創意設計組參賽，同樣以孔雀造型作發想，一樣獲得好成績。
張雪雁開心地說，美容是一個讓人開心的工作，記得9歲時就偷跑到附近美髮店拜師學藝，但被父親發現後，氣得把她拎回家；直到高職正式接觸美容美髮課程，堅定這輩子要走的路。
目前正攻讀屏東大學文創碩士班，她說，創意的來源多是從文化衍生，讀書是為了精進，否則在技術業界很快會被淘汰；因為不想輸在別人後面，所以自費赴韓想秤看自己斤兩，想說輸也會有收穫，很開心獲得好成績。
(中時)
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