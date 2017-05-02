北韓譴責日本煽動朝鮮半島局勢

北韓勞動黨機關報《勞動新聞》2日譴責稱，日本海上自衛隊與美國航母開展聯合訓練等，是在煽動走向核戰爭的朝鮮半島局勢，並威脅一旦朝鮮半島發生核戰爭，作為美軍後勤基地與出擊基地的日本或將最先被輻射烏雲所覆蓋。

報導列舉日本首相安倍晉三的說法，指北韓可能已具備將沙林毒氣裝入彈頭並擊中目標的能力，並稱日本衝在最前面鼓吹朝鮮半島危機說，反駁稱日本正將此作為推進「軍國化」的絕佳機會。

此外，報導還強調，如果日本考慮本國利益，就應努力促進和平解決朝鮮半島問題。

(旺報)