衛星發現：北韓加速研發潛射導彈

衛星拍攝到北韓南浦海軍造船廠一艘疑似用於潛射導彈試射的駁船。(圖/截自38 North)

金正恩曾指導北韓潜射導彈發射試驗。(圖/千龍網)

韓聯社今(2)日引述美國約翰･霍普金斯大學觀察北韓的網站「38 North」，消息指出，在位於北韓西海岸平安南道南浦的海軍造船廠，拍攝到一艘疑似用於潛射導彈試射的駁船。

本次發現的駁船與2014年新浦造船廠的駁船規模相同，均為長22.5米，寬9米。

「38 North」網站對這張攝於4月19日的衛星照片分析表示，北韓可能擁有第2艘用於潛射導彈的駁船。另有推測認為，2014年之後，北韓至少利用新浦的駁船進行了4次「北極星」潛射導彈的發射試驗。

該駁船尚不確定是北韓自建還是進口，但過去3年間未發現新浦造船廠進行建造作業，因此進口的可能性較大，據稱這兩艘駁船酷似俄羅斯製的「PSD-4」。

「38 North」認為，北韓若擁有兩艘駁船，可能計劃進行規模更大的潛射彈道導彈試驗。這也意味著北韓潛射導彈研發進程正在加速。

(中時電子報)