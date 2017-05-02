衛星發現：北韓加速研發潛射導彈
韓聯社今(2)日引述美國約翰･霍普金斯大學觀察北韓的網站「38 North」，消息指出，在位於北韓西海岸平安南道南浦的海軍造船廠，拍攝到一艘疑似用於潛射導彈試射的駁船。
本次發現的駁船與2014年新浦造船廠的駁船規模相同，均為長22.5米，寬9米。
「38 North」網站對這張攝於4月19日的衛星照片分析表示，北韓可能擁有第2艘用於潛射導彈的駁船。另有推測認為，2014年之後，北韓至少利用新浦的駁船進行了4次「北極星」潛射導彈的發射試驗。
該駁船尚不確定是北韓自建還是進口，但過去3年間未發現新浦造船廠進行建造作業，因此進口的可能性較大，據稱這兩艘駁船酷似俄羅斯製的「PSD-4」。
「38 North」認為，北韓若擁有兩艘駁船，可能計劃進行規模更大的潛射彈道導彈試驗。這也意味著北韓潛射導彈研發進程正在加速。
(中時電子報)
文章來源：North Korea’s Submarine-Launched Ballistic Missile Program: Are the Tests Poised to Accelerate?
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。