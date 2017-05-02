大慶商工網球隊，全中運連3霸

大慶商工網球隊寫下全中運3連霸紀錄。鐘武達攝。

106年全國中等學校運動會，大慶商工網球隊歷經奮戰，最終以2:0擊敗賽前最被看好、擁有世界青少年排名第9名選手領軍的高雄市新莊高中，成功為彰化縣奪得1面金牌，更寫下高中男子組團體賽3連霸的佳績。

校長李社源表示，大慶商工網球隊進入團體八強賽時，就對上三月份代表台灣參加2017年世界中學網球賽的善化高中，第一點派出實力超強駱建勛選手以8：6獲勝，第二點雙打8：5以直落二進入下午四強準決賽，在準決賽時對上南科高中又以直落二獲勝，取得晉級冠亞軍賽資格。

冠、亞軍賽時對上原先最被看好可以阻止大慶商工連霸的高雄市新莊高中隊，對手教練在排點上將甫獲澳洲青少年網球賽雙打冠軍最好的選手排至第三點，結果是讓大慶商工機會大增。大慶教練團第一點即推出國內18歲組排名第6的陳昱豐，果然以超水準的直落二取得第一勝；接著第二點雙打由駱建勛搭配吳俊恩出戰 ，同樣以直落二獲勝，並在決賽時連續3場完勝，完成3連霸。

大慶商工參加106年全中運網球比賽，除了贏得團體冠軍的駱建勛、吳俊恩、歐善元、陳穎澤、陳昱豐，蘇鈺翔、鍾昀憲；駱建勛，吳俊恩則獲個人雙打第2名；歐善元獲個人單打第3名、陳穎澤獲個人單打第5名。

大慶商工網球隊，今年有4人即將畢業，其中駱建勛、歐善元、鍾昀憲已獲錄取國立體育大學球類競技系，另外吳俊恩則規劃申請到美國升學並接受專業教練指導，繼續朝職業級比賽發展。

(中時)