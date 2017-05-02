執行署台北分署拍賣興航直升機 六度流標

行政執行署台北分署今拍賣中興航空直升機，因無人投標六度流標。(蕭博文攝)

中興航空經營不善形同倒閉，又欠下近千萬稅款、罰緩，名下一架川崎重工業出產的直升機因而遭行政執行署台北分署查封，行政執行署台北分署先前五次拍賣均流標，今將底價降至2250萬元，仍無人投標。台北分署將進行第7次拍賣，底價最多降至1800萬元。

台北分署表示，中興航空積欠稅款、罰鍰約900萬元，因此於2015年查封 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES製造、 型號BK-117B-2的直升機一架，機齡約20年、原鑑價為6600萬元，於去年首度拍賣，期間歷經五次流標，底價一路砍到2250萬元，今日進行第六度拍賣。

此外，台北分署今也拍賣景文科大前董事長張萬利位於新店區的17筆土地，僅一筆土地被林姓民眾以11萬元得標。林姓得主不願多談，笑說因為便宜才買。

(中時)