歪曲美國內戰歷史 川普大讚蓄奴總統遭砲轟
美國總統川普執政百日以來，說了不少「經典名言」，今天他又讓美國民眾跌破眼鏡，在電視專訪中誇讚蓄奴總統傑克遜，並對為何爆發南北戰爭提問，說出歪曲美國內戰的歷史認知。
川普在今天播出的天狼星XM（Sirius XM）衞星電台專訪時問：「為什麼南北戰爭爆發前，問題沒有得到解決？」接下來說，「傑克遜若晚一點當總統，南北戰爭或許就能避免。」並讚美傑克遜「非常強悍，但心胸寬大」。
川普夙來景仰搞民粹的傑克遜（Andrew Jackson），將他當作英雄，不僅在白宮辦公室掛上他的肖像，今年還曾到他的陵墓致敬。後來川普推文承認目己搞錯，但他硬抝說，傑克遜「看到內戰快發生了，很生氣。他永遠不會讓內戰發生！」
川普這番發言立刻引起關注。希拉蕊女兒雀兒喜在推特砲轟他，南北戰爭爆發是因為slavery(奴隸問題)，並說傑克遜是一名奴隸主，擁有150名黑奴。希拉蕊還指出，傑克遜於1829年到1837年擔任總統，於1845年去世，南北戰爭則在他去世16年後才爆發。
南北戰爭發生在1861至1865年，奪走62萬條人命。
(中時電子報)
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