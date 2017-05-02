六龜區山茶身價漲 警方啟動防竊護茶樹
今年受氣候異常影響，山茶樹長不出新芽，引起不肖人士覬覦，六龜分局規畫結合林務局、林試所人員，加強六龜、茂林轄內五公山、鳴海山林班地及原住民保留地等區域巡邏、盤查，未經申請入山民眾一律勸導離開，此外山區工寮亦加強清查，防止不法分子藏匿山區，避免茶樹遭人盜伐。
六龜區獨特「台灣原生種野生山茶」，被茶藝界視為珍貴品種，野生山茶樹為高大喬木，生長於林業試驗所、林務局所屬海拔800至1500公尺低海拔闊葉林混合林的林班內，每年僅採收一次，嫩葉製成茶葉香味、口感特殊，廣受大眾喜愛，價格不斐。
時節近梅雨季，雨水漸豐，山茶漸漸進入產季，但今年新芽量少、產量下降，物以稀為貴，身價跟著水漲船高，原本每台斤6000元，如今已喊到每台斤上萬元。
(中時)
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