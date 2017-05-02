科普環島列車 全臺走透透

「台灣科普環島列車—全台走透透活動」，2日起以一輛科普列車展開為期4天的環島行程。（鄧博仁攝）

第一站上車的同學們，每個人都玩得不亦樂乎。（鄧博仁攝）

前中研院院長李遠哲（中）應邀出席，並上車體驗。（鄧博仁攝）

由科技部、國立台灣師範大學與交通部台灣鐵路管理局合作辦理的「台灣科普環島列車—全台走透透活動」，2日起以一輛科普列車展開為期4天的環島行程，在列車上提供學生與乘客嘗試不一樣的科學實驗經驗，沿途會停靠全台19處車站，由當地團隊在每個車站進行創意科學實驗與表演，要讓科普走入人群。第一站上車的同學們，每個人都玩得不亦樂乎。

(中時)