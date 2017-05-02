台北國際觀光博覽會限定 越捷1萬8千張0元起促銷機票登場
Vietjet越捷航空比基尼女郎又來囉！Vietjet越捷航空將在5月5日至8日台北世貿一館舉行的「2017台北國際觀光博覽會」祭出好康優惠，每日下午1時至3時於官網釋出下殺0元的促銷機票，旅展現場更提供優惠票價、旅遊行程、現場打卡送小禮等，吸睛的比基尼女郎與Henna印度彩繪刺青，也將再次讓台灣旅客感受越捷的熱情活力。
5月5日至8日每日下午1時至3時，越捷將釋出1萬8千張新台幣0元起促銷機票，促銷航線為越捷所有往返台越航線，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線。機票使用期限為2017年6月1日至12月31日（國定假日除外）。
促銷機票可至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。