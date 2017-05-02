台北國際觀光博覽會限定，越捷1萬8千張0元起促銷機票登場

越捷2017夏季旅展祭出許多好康優惠。圖：越捷提供

Vietjet越捷航空比基尼女郎又來囉！Vietjet越捷航空將在5月5日至8日台北世貿一館舉行的「2017台北國際觀光博覽會」祭出好康優惠，每日下午1時至3時於官網釋出下殺0元的促銷機票，旅展現場更提供優惠票價、旅遊行程、現場打卡送小禮等，吸睛的比基尼女郎與Henna印度彩繪刺青，也將再次讓台灣旅客感受越捷的熱情活力。

5月5日至8日每日下午1時至3時，越捷將釋出1萬8千張新台幣0元起促銷機票，促銷航線為越捷所有往返台越航線，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線。機票使用期限為2017年6月1日至12月31日（國定假日除外）。

促銷機票可至越捷官網或是臉書專頁點選「訂票」。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

(工商)