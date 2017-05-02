花蓮東大門「試車」 26噸消防水車輾壓測地磚硬度
花蓮縣政府斥資6.37億元，打造「日出香榭大道」，其中一段1.4公里人行徒步區地磚，就要價3.8億元。花蓮縣議長賴進坤今天上午以「為縣庫把關」讓裝滿水的26噸消防水車，壓過舖設相同材質地磚的「東大門夜市」路面，檢視地磚硬度，雖路面未出現裂痕，仍批經費實在驚人！
「日出觀光香榭大道整體景觀工程」2014年由花蓮縣政府規劃，1400公尺的人行徒步區使用每塊1.5公尺見方、重700公斤，厚達10公分，分別造價1.2萬元和2萬元的中國大陸泉州白和印度黑2種地磚，強調耐重、耐壓，號稱可維持百年不易破損的台灣首座經典公共建築。
「不可思議！」賴進坤說石材鋪面工程所需經費高達3.1億，「實在相當驚人」，加上近住戶擔心改為人行道後影響住戶車輛進出，若萬一發生火警災難，路面是否有安全疑慮，要求26噸重消防水車，以快慢不同的速度，行駛過東大門夜市路面進行重量壓力測試。
測試結果路面並未出現裂痕，但測試前，同行的民進黨議員莊枝財就發現有部分地磚龜裂，他指出，剛完工時被攤商開貨車進入時壓毀，可見不甚耐壓還是會裂；賴進坤還說，夜市地面鋪設完成至今1年多，縣府還沒驗收卻已經先行使用，還爆積欠廠商5千多萬元工餘款。
賴進坤指出，檢視結果雖通過考驗，但仍認為縣府龐大經費與其用來舖設一條道路，不如用在教育，目前縣內仍有多所學校硬體設備仰賴慈善團體出錢蓋校舍，應該轉為「軟體教育經費」，並建議縣府，既然夜市路面通過測試，是否能開放白天車輛通行，符合「計畫道路用地」。
花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆說，日出香榭大道規畫鋪設的花崗石會跟自強夜市一樣，未付款項部分因驗收時發現黑色花崗石紋路不同，不符合約要求，雙方仍在調解中；另外因考量白天夜市必須進行清潔維護，目前暫未考慮開放車輛通行，將會再通盤討論後，決定是否開放。
(中時)
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