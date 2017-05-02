花蓮東大門「試車」 26噸消防水車輾壓測地磚硬度

議長賴進坤今要求消防車開進東大門夜市進行救災安全路面重壓測試。（許家寧攝）

花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆（左１）向議長賴進坤（右２）說明釋疑。（許家寧攝）

花蓮縣議會與縣府建設處出動消防水車至東大門測試地磚強度。（許家寧攝）

議長賴進坤指地上龜裂地磚，認為鋪設費用「實在相當驚人」。（許家寧攝）

花蓮縣政府斥資6.37億元，打造「日出香榭大道」，其中一段1.4公里人行徒步區地磚，就要價3.8億元。花蓮縣議長賴進坤今天上午以「為縣庫把關」讓裝滿水的26噸消防水車，壓過舖設相同材質地磚的「東大門夜市」路面，檢視地磚硬度，雖路面未出現裂痕，仍批經費實在驚人！

「日出觀光香榭大道整體景觀工程」2014年由花蓮縣政府規劃，1400公尺的人行徒步區使用每塊1.5公尺見方、重700公斤，厚達10公分，分別造價1.2萬元和2萬元的中國大陸泉州白和印度黑2種地磚，強調耐重、耐壓，號稱可維持百年不易破損的台灣首座經典公共建築。

「不可思議！」賴進坤說石材鋪面工程所需經費高達3.1億，「實在相當驚人」，加上近住戶擔心改為人行道後影響住戶車輛進出，若萬一發生火警災難，路面是否有安全疑慮，要求26噸重消防水車，以快慢不同的速度，行駛過東大門夜市路面進行重量壓力測試。

測試結果路面並未出現裂痕，但測試前，同行的民進黨議員莊枝財就發現有部分地磚龜裂，他指出，剛完工時被攤商開貨車進入時壓毀，可見不甚耐壓還是會裂；賴進坤還說，夜市地面鋪設完成至今1年多，縣府還沒驗收卻已經先行使用，還爆積欠廠商5千多萬元工餘款。

賴進坤指出，檢視結果雖通過考驗，但仍認為縣府龐大經費與其用來舖設一條道路，不如用在教育，目前縣內仍有多所學校硬體設備仰賴慈善團體出錢蓋校舍，應該轉為「軟體教育經費」，並建議縣府，既然夜市路面通過測試，是否能開放白天車輛通行，符合「計畫道路用地」。

花蓮縣政府建設處代理處長鄧子榆說，日出香榭大道規畫鋪設的花崗石會跟自強夜市一樣，未付款項部分因驗收時發現黑色花崗石紋路不同，不符合約要求，雙方仍在調解中；另外因考量白天夜市必須進行清潔維護，目前暫未考慮開放車輛通行，將會再通盤討論後，決定是否開放。

(中時)