拍賣百萬翡翠 台北分署第一美女出馬

號稱台北分署第一美女的書記官展示牌價198萬元的AK珊瑚大馬眼鑽墜。(蕭博文攝)

行政執行署今舉辦全國聯合拍賣會，台北分署主打歡慶母親節搶便宜，拍賣自京華城專櫃查扣的翡翠、珍珠與太陽眼鏡，並派出號稱台北分署第一美女的書記官展示商品，翡翠因價格過高乏人問津，香水與洋酒則順利賣出。

台北分署今拍賣中興航空直升機，另包括Ray-Ban 太陽眼鏡、珊瑚飾品、香水等。台北分署表示，欠稅的公司原在京華城開設專櫃專攻陸客，但營運欠佳積欠營業所得稅，專櫃的高粱、洋酒、太陽眼鏡、飾品因而遭查封拍賣。

編號第一號的拍賣品AK珊瑚大馬眼鑽墜牌價198萬元，起標價雖僅10萬元，但民眾仍直呼太貴，無人競標。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)