影／閃燈害死沖繩水族館大魚？ 工作人員回應揭真相
近來推特上有日本網友PO出一段，拍攝於沖繩美麗海水族館內的影片，只見畫面裡的大魚在28秒左右，疑似因閃光燈所致，直接高速衝向玻璃活活撞死，震撼的一幕立刻引發熱烈討論。面對外界議論，水族館日前接受日本網路媒體的訪問，特別針對整起事件進行說明。
關於社群上熱傳「閃燈害死沖繩水族館大魚」的影片，實際上，其為2013年的舊片，在當時就引發不少留言討論；如今又被網友重新PO在推特上，再次激起熱議。然而，查證沖繩美麗海水族館的官網，發現館內注意事項中，並無限制使用閃光燈，僅說個人得確保在攝影時，不要去干擾其他遊客就可以。
對此，水族館的工作人員，向日本網路媒體《ITmedia/ねとらぼ》表示，閃燈的光是不會嚇到水槽內的魚群，所以館內並無限制遊客用閃燈拍攝。至於為何會發生衝撞玻璃的事件，真正理由並不太清楚，有可能是接觸到附近其他大魚，而遭到驚嚇，應不會是閃燈所致。
(中時電子報)
文章來源：《ITmedia/ねとらぼ》
文章來源：沖繩美麗海水族館官網
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