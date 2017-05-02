胡歌赴美留學神秘消失 原因令人心疼
胡歌在事業高峰之際，選擇到美國進修，一舉一動仍是外界關注焦點，3月底更被曝光生活照，想不到他就此不見蹤影，老師和同學都說他放了個春假後，就徹底消失，似乎是因為被打擾才離開的。
據《全明星探》報導，胡歌被指出就讀聖荷西州立大學語文中心，不過實地到現場發現，不見胡歌蹤影，老師坦言交過胡歌，不過他只上了2周課程，春假過後就沒回來，據同班同學透露，剛開始沒人認出胡歌，後來被認出後，他就離開學校了，似乎是想低調學習才離開。
而同學更表示，胡歌英文水平不到可上大學的標準，所以他才要先學語言，而他也曾透露，想去美國中部學習，因為那裡中國人少，且學習環境更好，目前他的去向還不明，網友見狀紛紛說：“還胡歌一個安靜的學習環境吧，不要再打擾他。」
(中時電子報)
關鍵字：胡歌
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