未經准賣1萬台塑身機 直銷商NuSkin獲判無罪

直銷公司美商如新華茂NuSkin，在台擁高知名度，2012年間從香港輸入1萬套未經衛福部核准的「Body Spa機」，獲利1600多萬餘元，被依違反《藥事法》等罪嫌起訴。新北地院認為被告對於機器為列管醫療器材不知情、銷售屬下線個人行為等理由，判處如新台灣分公司、姜姓負責人、6名主管及24名直銷商無罪，全案可上訴。

(中時)