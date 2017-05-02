台北國際觀光博覽會 台灣虎航祭機票九折、成交禮與抽獎好康

台灣虎航發言人林俊男(中)於記者會現場中介紹旅展獨賣產品。圖：台虎提供

2017台北國際觀光博覽會將於本週五(5日)至5月8日於台北世貿一館盛大登場，本土第一大平價航空台灣虎航，將於展場中推出優惠的機票並與多家旅行社合作自由行，有機票九折、成交禮與抽獎等多項好康，有計劃出遊的旅客，不妨及早規劃年中假期。

台灣虎航今(2)日於記者會中宣布台北國際觀光博覽會的眾多優惠方案，凡於旅展期間至現場(攤位編號A511)找工作人員成交機票者，除有機會再享九折票價優惠外，還可獨得旅展現場限定的抽獎券及成交禮。

而於台灣虎航攤位現場向旅行業者購買任一機+酒自由行專案的民眾，也可獲得抽獎券及成交禮。台灣虎航共準備了14張由桃園出發的指定航點來回機票要送給旅展現場成交的民眾們。

此外，凡於旅展現場購買2017年6月1日至2017年6月30日間桃園出發至大阪關西來回機票2張者(機票搭乘人需為2歲以上之孩童或成人，始適用此方案)，即有機會獲得FP HOTELS難波南(FP HOTELS South-Namba)雙人房1間免費住宿1晚，限量供應100間雙人房，數量有限，採先訂先贏制，送完為止。

若是有計劃於6月間造訪關西地區的虎迷們，不妨把握此項優惠，免費入住這間位於大阪精華地段的新型飯店，也歡迎虎迷們在成交機票前，可先行諮詢欲入住日期是否仍有免費房可提供，以免向隅。

而為強化台灣虎航現有桃園、台中及高雄三點齊飛至澳門，每週提供42個往返航班的服務，台虎今年的攤位佈置，也呼應了澳門的著名博弈事業，將以娛樂場作為主題，凡是到攤位現場參與「骰出好虎運」的民眾，皆可試試自己的好手氣，凡是骰到指定點數，就可獲得驚喜航點的免費機票1張，每日限時開放四場供現場民眾即時參與(週六及週日則各有五場)，每人僅限參與一次。

還有多項優惠僅限旅展現場提供，台灣虎航提醒要前往現場搶便宜的民眾，請攜帶具六個月以上效期之護照資料及信用卡到現場，才可完成訂票作業。

(工商)