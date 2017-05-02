前瞻搶錢未考慮自籌款　北市酸：有能力還債嗎？

各縣市爭取前瞻計畫軌道建設，但北市財政局長陳志銘提出質疑，認為各縣市爭取時未考慮財政負擔能力，像高雄原就舉債2477億，加上軌道建設自籌款724億，已超出舉債上限，形同破產。（陳燕珩攝）

行政院推動8800億元「前瞻基礎建設計畫」，引來台北市長柯文哲批評各縣市「搶錢」，還點名高雄沒能力付配合款。北市財政局長陳志銘今(2)日再提出質疑，認為各縣市爭取建設時，未考慮財政負擔能力，像高雄原就舉債2477億，加上軌道建設自籌款724億，已超出舉債上限，形同破產，呼籲五都提出明確償債計畫，勿債留子孫。

軌道建設占前瞻計畫經費近半，不過北市核准金額掛零。陳志銘今端出「財政紀律」說明，向中央爭取建設需要地方配合款，若不舉債就會排擠其他預算或得加稅，但綜觀六都債務統計，高雄市已有2477億舉債，舉債額度只剩571億元，加上前瞻計畫地方自籌款724億就會破表。

此外，新北市政府舉債額度剩588億元，為六都倒數第二，但前瞻計畫自籌款達378億元，對財政是大負擔。除了建設費用外，後期還有土地徵收費用，尚未包含在8800億裡。陳志銘說，他不反對舉債建設，問題是地方政府還款能力在哪，不能只提興建計畫，償債計畫應一併提出，否則只是留給後人收爛攤子。

陳志銘以北捷為例，北捷每天運量超過200萬人次，本業仍然虧錢，得靠業外收入支撐，目前尚有334億自償性債務要清還，柯文哲這4年還完勞健保爭議款226億後，下任期將全力處理捷運自償性債務，已要求北捷擬定分年還款計畫，原本財務計畫訂定20年清還完畢，市府會縮短年限。

至於還款財源，陳志銘表示盡量不動用預算，希望以捷運營運利得、票收收入、聯開效益等部分支應。他強調，北捷邊際效益減少，蓋愈長虧損愈多，當初規劃時對運量過度樂觀，也高估周邊開發利得，台北市都如此，更遑論外縣市推動軌道計畫。

不過，近來北市府頻針對軌道計畫提出疑慮，引發外界質疑「酸葡萄心理」。對此，陳志銘表示，他是以財政角度，提醒中央及各縣市應注重財政紀律，不要一味複製台北經驗，要走出自己的特色，跳脫「有捷運才是進步城市」的錯誤迷思。

(中時)