英川斷線沒那麼嚴重？ 民國黨徐欣瑩：裝死的人救不活
針對英川二次通話，川普打臉蔡英文，外交部長李大維1日表示，他覺得川普的回答沒那麼嚴重，台美關係前景是樂觀可期。民國黨主席徐欣瑩則說，這簡直是「裝死的人救不活」，她呼籲政府趕緊拿出有效的兩岸政策，別讓台灣成為棄子。
路透社日前報導「台灣總統說能再次與川普通話」，美國總統川普卻以「不想給習近平製造困難」為由回絕。對此，李大維1日出席立法院外交國防委員會，做出上述表示，並稱國際間的報導「實在不是那樣的多」。
徐欣瑩強調，川普的回答突顯了蔡政府聯美抗「中」的做法已失效，政府竟還認為「樂觀可期」；川普現以美國利益至上，若習川繼續合作，在美「中」兩強的利益交換下，台灣將失去國際空間，從棋子變成棄子，而政府卻刻意忽略現實、沉浸在美國夢中，簡直是「裝死的人救不活」。
徐欣瑩認為，蔡政府聯美抗「中」的做法只會讓台灣國際空間萎縮，中國大陸正積極對亞太布局，像是「一帶一路」和「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，即使政府要發展新南向，中國大陸一樣是避不開的干擾；還有5月22日登場的世界衛生大會（WHA），她十分擔憂台灣被排除在外。
最後，徐欣瑩力籲蔡政府要以川普為榜樣，從聯美抗「中」改為以「台灣利益優先」的策略，在美「中」兩強的外交關係上保持彈性，才能拓展出臺灣的外交空間。
(中時電子報)
關鍵字：川普、蔡英文、國民黨、徐欣瑩
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