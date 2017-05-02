林俊憲：已掌握違法鐵證 一定讓陳○○身敗名裂
民進黨主席林俊憲昨日在臉書發文指出，遭影射與女作家自殺有關的補教名師在2004年開設的一家公司，竟以小公司規模標到政府許多大採購案。林俊憲今天在臉書表示明早九點半開記者會，並指出已掌握違法證據，一定讓陳○○身敗名裂！
日前有網友發現疑似與女作家之死有關的補教名師所掛名的公司資本額只有500萬，卻在數年間拿到政府單位3億1000多萬以上的標案，引來網友討論。林俊憲昨晚便在臉書質疑這間公司這幾年拿了政府3億1000多萬以上的標案，有沒有問題？林俊憲表示已經著手在查。
林俊憲今天在臉書發文指出，員工只有十人、資本額500萬的小公司，到底如何可以從各部會、國營事業、地方政府取得大量標案，吃得下？難道是一家為了拿標案設立的公司嗎？或是當個過路財神又轉包出去？「女作家死了之後，這種人神共憤的事情，很多人傷心生氣提供很多資料，我們比對起來確實極有可能，確實是很可疑的狀況，有必要查清楚。」
林俊憲隨後又在臉書發布記者會直播通知，並表示「陳○○就是你！出來面對！逃得過法律，逃不過社會制裁！」林俊憲文中表示，記者會將邀請衛生福利部、法務部、教育部、臺北國稅局、廉政署出席記者會。
該文章一PO出，引來許多網友留言，並表示「加油 委員挺你到底」、「希望這遲來的正義....能稍微安慰她的家人吧」、「人渣 大家一起來消滅牠」、「 我也想知道為何這種人可以逍遙法外?」、「這才是立委本色，揭發不法！」、「挺你」。
★再給自己一次機會
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(中時電子報)
文章來源：林俊憲臉書
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