《時來運轉》騎士戰暴龍 詹皇、龍王得分大PK
美國職籃季後賽本週進入第2輪賽事，各隊明星球員展開另一波的正面對決，騎士詹姆士(詹皇)對上暴龍迪羅薩(龍王)、勇士柯瑞對上爵士海渥德、馬刺里歐納對上火箭哈登、塞爾提克湯瑪士對上巫師沃爾，各球星為奪總冠軍無不卯足全勁，奮力拼戰，運彩為增加消費者投注樂趣，除一般玩法外，也提供特別項目玩法「球員得分比較」(就台灣運彩所指定的2名球員猜誰的得分比較高)。
以季後賽第2輪克里夫蘭騎士vs.多倫多暴龍系列賽第1戰為例，消費者可以猜「得分較高球員，雷霸龍 詹姆士或狄馬 迪羅薩？」，比賽結果雷霸龍 詹姆士得35分、狄馬 迪羅薩得19分，因此猜雷霸龍 詹姆士得分較高的消費者都開心抱回獎金。
現在進入季後賽第2輪，例行賽取得2勝的騎士詹皇對上取得1勝的暴龍龍王，系列賽王者之爭第1戰先由詹姆士拔得頭籌，第2戰即將在5月4日上午7點進行，球迷觀賽前不妨買張運彩特別項目玩法「球員得分比較」，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。
(中時電子報)
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