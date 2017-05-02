不只腰酸背痛 僵直性脊椎炎還可能失明

統計顯示，高達4成僵直性脊椎炎患者，會併發虹彩炎。（黃奕修醫師提供）

僵直性脊椎炎患者勿長時間工作或重度使用3C產品，避免併發虹彩眼（僵直性脊椎炎關懷協會提供）

一名患有僵直性脊椎炎的學校老師，有次在期末熬夜改考卷、每天睡不到6小時，結果眼前突然一片霧茫茫，眼睛又紅又痛還佈滿血絲，就醫確診為僵直性脊椎炎併發症之一的「虹彩炎」。醫師提醒，全台有4成「僵」病患者有次併發症，一旦延誤治療，瞳孔將因變形而演變為青光眼，更有失明的風險。

常被稱為「明星病」的僵直性脊椎炎，包括藝人周杰倫在內，約有近7萬名國人深受該疾病所苦。本身也是患者的中山醫附醫風濕免疫過敏科主任魏正宗說，僵直性脊椎炎最典型症狀為「腰酸背痛」，所以很容易遭忽視和誤診，根據風濕病醫學會統計，患者治療時間平均延誤約5年，平均看到第4名醫師、才會來到風濕免疫科，「在那之前，多是看國術館、骨科或神經科」。

風濕病醫學會理事長、高醫附醫過敏免疫風濕內科主任蔡文展說，該疾病好發於20~40歲的男性青壯年族群，「男女比約3：1」，常見症狀為下背疼痛、晨間起床脊椎僵硬，也常會因關節發炎而夜不成眠。而除了脊椎關節的病變，「僵」也可能造成周邊關節、或其他器官的病變。

常見的關節以外病徵，包含虹彩炎、不對稱周邊關節炎、乾癬、發炎性腸道疾病、肌腱附著部病變（如足底筋膜炎）以及骨質疏鬆，當中以虹彩炎最常見，約有1／3患者會併發虹彩炎。魏正宗說，僵直性脊椎炎為一種免疫疾病，當免疫系統失控攻擊眼睛的虹膜，將使得眼睛出現紅腫痛、視力模糊等症狀，且一次僅發生於一眼，兩眼會交替翻覆發生，「一年發作超過一次，便應前往風濕免疫科檢查治療，否則久了有青光眼、失明風險」。

魏正宗說，該疾病有高達50％機率為家族遺傳，建議有家族史者，於青少年時期去接受健保給付的抽血檢查。一旦確診，初期可透過運動、生活作息正常、飲食清淡等非藥物性治療，較嚴重者，則可接受不含類固醇的新型消炎止痛藥，免疫調節劑、生物製劑等，「符合條件者，皆可接受健保給付」。

風濕病醫學會研究發現，發病年齡小於16歲、有周邊關節炎、疾病活性常高居不下、侵犯脊椎關節以外器官之患者，是僵直性脊椎炎預後不良的高危險族群，應積極治療來控制疾病。

(中時)