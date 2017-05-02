大陸「五一」假期接待遊客達1.34億人次

中新社報導，中國國家旅遊局表示，「五一」三天假期，大陸共接待遊客1.34億人次，年成長14.4%，實現旅遊總收入791億元人民幣，年成長16.2%。

大陸國家旅遊局新聞發言人侯振剛表示，2017年五一假期，各地旅遊業從景點旅遊模式走向全域旅遊模式的轉變態勢明顯。以往景區型產品逐漸被多樣化的目的地產品所取代，園區型產品異軍突起，各種新業態產品全面開花，鄉村旅遊、城市周邊游、古城古鎮遊等產品持續火爆。

(旺報)