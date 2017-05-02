金門高粱酒飄香海外 2大賽再獲「酒王」榮耀

金門高粱酒遠征海外，今年再獲2項國際比賽大獎。（李金生攝）

金酒連年奪得世界大賽大獎，蟬聯世界「白酒之王」的寶座。（李金生攝）

金酒邀請花式調酒高手陳俊燊現場表演，為得獎酒品增添華麗丰采。（李金生攝）

陳年大麯（右）以滿分5顆星獲得桂冠榮耀；金門鹿茸酒（左）首次參賽即獲得金獎殊榮。（李金生攝）

金酒9款酒品參加比利時「2017世界食品品質評鑑大賞」，結果全部獲獎。（李金生攝）

金酒董事長黃景舜（中）強調，金酒全體員工以最專業的態度來釀製每1滴高粱酒。（李金生攝）

昇恆昌金湖飯店的主廚示範金門金獎「鹿茸酒」燉雞湯的美食。（李金生攝）

金門高粱酒繼去年在世界3大烈酒大賽奪得最佳白酒大獎後，再榮獲「2017終極烈酒挑戰賽」的滿分5顆星桂冠榮耀與「2017世界食品品質評鑑大賞」特金獎，連年蟬聯世界白酒之王的寶座。

做為「華人白酒第1品牌」的金門高粱酒，在「2017紐約終極烈酒挑戰賽Ultimate Spirits Challenge」中，0.6公升裝66度陳年大麯酒以95分的高分獲得最終決賽入圍獎，並獲得終極推薦的佳評。在今年度首次增加的「雞尾酒評分」項目，金酒陳年大麯酒以滿分5顆星獲得桂冠榮耀，打破一般消費者認為高酒精度的高粱酒難以融入調酒的迷思。

同時，做為金酒在大陸市場主力商品的「0.5公升裝58度金門高粱酒白金龍」、「台灣金門高粱酒-精選46」等2款酒品，也在「2017紐約終極烈酒挑戰賽」獲得94分及高度推薦的肯定。

另在比利時「2017世界食品品質評鑑大賞Monde Selection」中，金酒公司共有9款酒品參賽。其中，陳年金門高粱酒禮盒繼去年獲得特金獎(Grand Gold)後，再獲得特金獎的殊榮。另包括戰酒、鹿茸酒等8項酒品，也獲得金獎(Gold)的肯定，再次以卓越的品質在世界舞台上大放異彩。

金酒董事長黃景舜在今（2）日中午的記者會，宣布獲獎的好消息時表示，面對世界白酒的激烈競爭，金酒全體員工堅持「做好酒才能長長久久」的信念，以最專業的態度來釀製每1滴高粱酒，回饋消費大眾的支持和愛護。

金酒也特別邀請花式調酒高手陳俊燊用66度陳年大麯酒，現場調配不同口味的大麯調酒，展現五星級桂冠高粱酒的華麗魅力。

同時也邀請昇恆昌金湖飯店的主廚，在金門縣農會理事長蔡水游、縣酒類同業公會理事長陳再德及養鹿產銷班長李根樂等人的見證下，用金酒高品質鹿茸酒入菜，烹煮出一道「飄香鹿茸酒燉雞湯」在母親節前夕，示範可以在家自理的孝親美食。

金酒公司為了分享獲得大獎的喜悅，特別推出促銷活動。即日起至19日止，原價新台幣3500元的0.6公升裝66度陳年大麯酒，以優惠價格新台幣3080元來回饋消費者。首次參賽即獲得金獎殊榮，原價新台幣1260元的0.5公升裝40度金門鹿茸酒（精裝版），也以新台幣1100元的超優惠價格賣出。同品項1次購買2瓶者，再加送高粱杯組一盒（39cc玻璃杯6入）及180cc公杯組。消費者可逕洽金酒公司台灣各地門市及金門尚義機場門市。

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(中時)