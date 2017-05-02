華信航空在台北國際觀光博覽會推出馬公、金門、台東旅展限定優惠

華航與華信將在台北國際旅展共同設櫃。圖：業者提供

今年台北國際觀光博覽會(TTE)華信航空與華航共同參展，攤位設於世貿一館A519，華信航空配合馬公、金門大幅增班，特別規劃出「夏日海島旅遊趣」，針對台北出發的馬公、金門、台東國內航線，推出旅展限定優惠：「馬公五星喜來登3日遊 6,990元起 」、「金門金食尚1日遊 1,999元起 」、「台東-蘭嶼-綠島跳島3日遊 8,990元起」。

澎湖TTE特惠專案：在花火節期間，華信航空特別結合澎湖別具特色大飯店，推出「華信假期—花火節3天2夜特惠專案」，機票加住宿只要5,999元起，還加贈機車以及行程。旅客可選擇不同特色的福朋喜來登、元泰飯店、賽那美渡假村或海洋渡假村，讓旅客不用出國，到澎湖也能享受到國外的海洋渡假氣氛。參加華信假期入住福朋喜來登享受頂級服務，3天2夜只要6,990元起(原價8,999元起)，相當吸引人。

金門TTE特惠專案：金門主打金食尚一日遊創新旅遊玩法，每人只要新台幣1,999元，搭乘華信航空班機到金門後，專業導覽金門主要景點及當地小吃美食。另外，配合旅展，華信假期推出金門自駕租車一日遊專案，可選擇機車每人新台幣1,999元、轎車每人2,399元，享受離島自駕慢活樂趣。華信假期亦推出3天2夜金享受頂級套裝旅遊，入住五星金湖大飯店每人新台幣7,280元、金沙大地飯店每人新台幣6,980元起。

台東TTE特惠專案：除台東蘭綠手牽手跳島3日遊8,990元特惠價外，針對TTE旅展，華信航空推出台東2日輕旅行，「鹿野高台、多良車站、嘉蘭部落特色行程」2日遊新台幣6,699元起，旅展現場報名每人再折價新台幣500元；以及台東機票加住宿2天1夜自由行新台幣3,950元起，旅展現場報名每人再送晚餐加腳踏車免費租借的好康。

華信航空亦與各旅行業者合作，提供國內各航點團體旅遊優惠方案，旅展期間請把握良機，洽詢各大旅行社購買。

(工商)