大陸農民工2.8億人 月均收入3275元人幣

大陸國家統計局的《2016年農民工監測調查報告》表示，截至2016年底，農民工總量達到28171萬人，比前一年成長1.5%。這也是2011年以來農民工數量增幅首次擴大。農民工月均收入達3275元人民幣。

所謂農民工，是指戶籍仍在農村，在本地從事非農產業或外出從業6個月及以上的勞動者。

不過在外出農民工中，進城農民工13585萬人，比上一年年減少157萬人，下降1.1%。分區域對比，西部地區農民工人數增長最快，吸納能力逐步增強，跨省流動農民工繼續減少。

(旺報)