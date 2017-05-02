MLB》陳偉殷狀況回神 關鍵之一在配球

陳偉殷揮別低潮繳好投，關鍵之一就是二縫線比重變少。(美聯社)

效力馬林魚的陳偉殷2日出戰光芒，繳6局失1分優質先發，並飆出本季新高的7次三振，狀況回穩其中個關鍵，配球策略改變是其中一個原因，他表示，今年二縫線速球只打算多用來吊球，但上一場對費城人二縫線卻配了不少顆，導致結果不理想，這場他改回四縫線速球為主的投球，再度繳出好投。

陳偉殷此役改變策略，投了3局的無安打比賽，不過卻在4上遇襲，2出局二三壘有人時，被貝克漢(Tim Beckham)揮出中右外野方向二壘安打失掉2分，他說，那球原本想用二縫線讓他追打，但那顆二縫線失投沒下沉，而造成傷害。

陳偉殷表示，上一場對費城人5局失4分，還被打生涯首發滿貫炮後，自認二縫線有點投太多，特別和捕手瑞爾謬托(J.T. Realmuto)討論，「畢竟二縫線不是自己的武器，被打會覺得有點冤枉，所以就希望還是以四縫線為主，畢竟瑞爾謬托意見不比艾利斯(A.J.Ellis)多，希望盡量傳達想法給他，讓彼此更熟悉換來更好的表現。」

除了那記失投球，陳偉殷此役無法拉長局數，投了4次保送也是一個主因，他雖坦言這是其中一個投不好的地方，不過對他而言，新球季對保送也有不同的想法，「今年覺得該保送就保送，盡量不要因為太想投好球，結果造成更大的傷害。」

(中時電子報)