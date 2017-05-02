台中燃煤北市繳稅 議員批不合理

台中市議員楊典忠今天抨擊說：「台中燃煤、台北繳稅不合理！」（陳世宗攝）

台中市議會今(2)天進行「空氣污染減量工作執行項目與火力發電減排成效」專案報告，市議員楊典忠質詢說，中央雖然定案「空汙防制策略」，但是對於中電北送、台中燃煤台北繳稅的情況，中央至今還無法解決，而且對於PM2.5紫爆降載22次，但應降載而未降載次數仍多！他認為，市府務必捍衛市民呼吸權利，不應讓中火以「用電安全」為藉口拒絕降載。

楊典忠表示，台中市是細懸浮微粒（PM2.5）三級防制區，各項汙染源都應減量，中央「空汙防制策略」包括鍋爐燃油改燃氣、電力設施加嚴排放標準、營建工地揚塵管制措施等，都是肯定台中市防制空汙的成效，但是台中火力發電廠依舊還是中電北送，「台中發電、台北繳稅」對市民情何以堪？

楊典忠指出，有關核發固定污染源生煤使用許可證、以及空汙設備操作許可證為地方政府權限，現在雲林縮減為1-2年，希望台中市也能從 5 年縮短為 2 年。

環保局長白智榮答說，中火各項許可證市府一定嚴格審查，許可證審查也已經縮短為兩年一次，去年八月起每月進行一次生煤品質抽驗，對於協調中火降載，至今已成功降載22次，減少發電1億1094萬度，市府將會繼續改善台中市空氣品質盡最大努力。

(中時)