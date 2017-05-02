昆凌半夜餓醒被周董虧 閃PO「老公視角」超甜

昆凌日前宣布懷第2胎喜訊。（圖／取自周杰倫臉書）

昆凌半夜被餓醒，不忘Po出「老公視角」放閃。（圖／取自昆凌臉書）

藝人昆凌和天王周杰倫婚後育有一女小周周（Hathaway），今年情人節再宣布懷上第二胎的喜訊，目前懷孕5個多月的她，今（2日）凌晨PO文透露餓醒找吃的竟被老公調侃，令她忍不住俏皮回擊「是寶寶餓不是我餓」，並曬出一張「老公視角」照片，讓大家直呼好閃！

昆凌今在臉書發文說半夜肚子餓，起來找東西吃的時候，竟被周杰倫笑說：「幹嘛～又餓囉？」還附上一個奸笑的表情，讓她隨即反應「孕婦就是容易餓」、「是寶寶餓不是我餓」，夫妻倆一來一往的逗趣互動，閃瞎大家。

另外，昆凌隨文附上一張周杰倫捕捉她正在泡雞精的照片，低頭甜笑的唯美樣子，被狂讚是「老公視角」超有愛，而她就算懷胎5月，身形看來依舊纖細，不少網友留言要她多吃一點，笑稱孕婦真的容易餓。

(中時電子報)