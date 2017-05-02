思鎧俱樂部吸金逾1.3億 遭檢調搜索

打著每日分紅0.5%，最高可領200%的「思鎧俱樂部」（SKYBEENZ），因涉及違法吸金，遭新北地檢署指揮刑事局、北市、新北市、桃園市及台中市警局，前往林姓負責人等人住處及辦公處所共計18處執行搜索，並拘提林男等6人到案。

檢方表示，林姓男子等人於2015年間起，向投資人稱思鎧俱樂部在菲律賓有合法經營之賭場，發展前景可觀，投資該俱樂部日後將能取回可觀利潤，以此方式鼓勵投資大眾浥注資金，如投資一單位新臺幣35萬元，每月可賺取4萬5千元之紅利，並可領13個月，致有眾多投資人受騙參與投資，初步估計林○基等人不法所得金額達1億3000萬以上，目前檢警正深入偵辦中。

(中時)