邱建富施政滿意度達89.1％ 籲中央審慎考量下屆縣長人選

彰化市長邱建富今天公布廉政暨施政滿意度調查報告，七年來民眾滿意度逼近九成，積極爭取提名的他，再次呼籲黨中央對縣長提名人選要審慎考量。（謝瓊雲攝）

彰化市公所2日公布由台灣趨勢研究公司所進行的廉政及施政滿意度調查報告，高達89.1%的受訪者對市長邱建富7年多來的執政成果感到滿意；邱建富也再次呼籲民進黨中央對於縣市長提名人選要審慎考量，派出真正的強棒。

調查報告針對服務態度、受理效率、行政透明、廉潔度等等，於3月份針對1500名20歲以上彰化市民做調查，發現受訪者對公所推動老人與社會福利、五大觀光軸線及企業化經營市政的滿意度都在八成以上：對邱建富的整體執政成果滿意度更比去年再提升近6%。

邱建富自豪的說，公所七年來不斷加強橫向、縱向協調，是整體進步關鍵，尤其路邊停車收費、第二納骨塔興建等，近年來市政推動上總計完成33件20年以上無解的沉痾，團隊努力被市民看見，是獲得高度肯定的原因。

近來一直積極爭取黨內縣長提名的他也指，當年爭取連任的翁金珠民調領先卓伯源12%，最後得票率反倒還慘輸10%以上，如今現任的魏明谷與國民黨籍王惠美民調差距僅3%，技術面危機重重，屆時選戰開打，福利政策跳票、員林國宅、台化案等爭議事件都將成為操作議題，希望黨中央要審慎考量提名人選。

(中時)