高市首條左轉機車專用道 確保人車安全
高市首條左轉機車專用道正式啟用！中正一路左轉大順三路機車流量大，待轉區的機車易超越待轉區域，衍生人車安全顧慮等問題，交通局為保障人車安全，即日起在該路口中正一路機車採直接左轉大順三路，另調整用路人行車習慣，實施初期已請警方協助維持路口行車秩序。
交通局指出，中正一路與大順三路為五叉路口，車流量大又複雜，經檢討該路口肇事因素，多指向中正一路左轉大順三路的機車量相當龐大，加上河北路口機車待轉區空間有限，無法完全容納待轉機車，造成停等於待轉區的機車，易與中正一路東向的直行車流發生車禍。
交通局研議改善，認為中正一路機車採直接左轉大順三路方式，左轉機車先在最外側的左轉機車專用車道停等，等到左轉綠色箭頭燈亮時，可直接左轉大順三路，無須兩段式左轉，這樣的車流動線規劃，可避免待轉區的機車與中正一路東向直行車輛衝突外，機車因可依燈號直接左轉，也減少須兩段式待轉的等候時間。
交通局表示，依照騎士停等習慣靠右的特性，並參考其他縣市左轉機車專用道作法，將左轉機車專用道設置於道路右側，並劃設醒目的藍色鋪面標線，使用抗滑係數65BPN標線，減少機車易打滑；並進入端設置「左轉機車專用車道」預告標誌，路口也有「機車請依號誌直接左轉」告示牌，以提供行駛機車充分行車資訊。
(中時)
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