大陸中鐵2016年淨賺10億人幣
中國鐵路總公司日前公佈2016年年度報告，報告期內，收入合計9074.48億元（人民幣，下同），較前一年下降0.97個百分點；利潤總額396.45億元，較上年下降34.8個百分點，全年實現淨利潤10.76億元，。2016年末資產負債率為65%。
近年來，中鐵總的貨運與客運收入呈現出此消彼長的態勢。2016年，中鐵總貨運收入為2574.78億元，自2014年起逐年下滑；客運收入則逐漸增長，2016年達到2817.47億元，較上年同期增長12.4個百分點。
北京交通大學教授趙堅分析，煤炭占鐵路貨運量的一半以上，煤炭需求下降是鐵路貨運收入降低的原因之一。
據中鐵總官網顯示，2016年國家鐵路發送旅客27.7億人。2016年，中鐵總客運收入為2817.47億元，由此推算可知2016年平均每人次貢獻鐵路收入約為100元；另根據國家統計局資料，2016年年末大陸總人口138271萬人，據此推算，2016年全年平均每人乘坐鐵路交通2次。
不過，中鐵總的總體負債規模近年來逐漸擴大，2016年負債合計4.72兆元，較上年增長15個百分點。
(旺報)
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