吳敦義：建構平台凝聚共識 讓黨意結合民意
前副總統、國民黨候選人吳敦義2日到桃園市觀音甘泉寺參拜，並與黨員座談，他說，國民黨將成立婦女、原民、農漁、科技、產業黨部，建構平台凝聚共識，讓黨意結合民意，希望國民黨國家發展研究院培育青年質與量提升，讓年輕人參政，實踐抱負與願景，讓國民黨更有活力。
前立委廖正井表示，桃園人真的欠吳敦義太多人情，五楊高架、國二道拓寬、捷運、棒球場、高架、觀塘港，都是吳敦義當行政院長時支持，且歷練完整，呼籲票投吳敦義
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。