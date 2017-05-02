吳敦義：建構平台凝聚共識 讓黨意結合民意

前副總統、國民黨候選人吳敦義2日到桃園市觀音甘泉寺參拜，並與黨員座談，他說，國民黨將成立婦女、原民、農漁、科技、產業黨部，建構平台凝聚共識，讓黨意結合民意，希望國民黨國家發展研究院培育青年質與量提升，讓年輕人參政，實踐抱負與願景，讓國民黨更有活力。

前立委廖正井表示，桃園人真的欠吳敦義太多人情，五楊高架、國二道拓寬、捷運、棒球場、高架、觀塘港，都是吳敦義當行政院長時支持，且歷練完整，呼籲票投吳敦義

(中時)