只因為看一眼 超商店員遭安全帽攻擊
任職連鎖超市60歲李姓婦人上月29日下午5時許，在櫃台結帳時，只因為看了對方一眼，卻遭55歲胡姓婦人找來黃姓丈夫持安全帽攻擊，造成她手臂瘀青，李婦已由女兒陪同前往新北市中和警分局安平派出所提告傷害，並將事發過程及監視器上傳至臉書社團《爆料公社》。
李婦女兒在社團內寫下，我們要的不是任何和解補償，要的是公道，就是不想和解。她說，當時有客人向母親說有客人開飲料喝未結帳，母親看了一下胡婦，她隨即叫來黃姓丈夫，母親當下就說是誤會也沒指名道姓，黃男一來就朝母親丟擲安全帽，造成她手臂瘀青。
李婦女兒說，對方反過來要告母親妨害名譽，這社會有病嗎？在國外念書又怎樣，有律師又怎樣，只有你們家有嗎？公司應該硬起來保護員工，目前沒看到任何作為，反而是當地派出所警員說了一些公道話，協助辦理傷害告訴。
不少網友聲援李婦，留言表示，「告她！告她！不要和解！沒有任何人應該這樣被糟蹋！」
(中時)
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