迷途馬逛大街 民眾報警「影響交通」
迷途馬逛大街，民眾報案抓「馬」！新竹縣新埔警分局今天早上接獲1起特殊報案，有民眾指稱，在新埔鎮褒忠路上，看到1匹馬在路旁吃草，立即報案「影響到交通」，警方立即到場指揮、顧馬，因無人聞問，先由新竹縣家畜疾病防治所帶回安置。
這匹小馬上午約8點時出現在褒忠路鄰近褒忠橋路段，不顧當時上班車潮，悠哉吃草。民眾報案後，警方趕抵現場，因暫找不到主人，因此警方先將馬引導到產業道路，並綁在樹旁，以免亂竄造成危險。
新竹縣家畜疾病防治所上午也派人到場處理，將馬載回所內安置。警方呼籲，民眾勿貪圖方便，放任飼養的牲畜及寵物「逛大街」，若有影響用路人安全，恐違反道路交通管理處罰條例第84條疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走並妨礙交通者，依法可處300元以上、600元以下罰鍰。
(中時)
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