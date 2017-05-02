他的眼睛 我的台北》迪化街百年街屋 台版「羅密歐與茱麗葉」
遊走大稻埕商家，不難見郭雪湖《南街殷賑》畫作陳列，其筆下的迪化街熱鬧繁榮；現今，當地眾多新興店家進駐與老店翻新，目不暇給的新舊交錯之中，保留當地第一間閩南式街屋。建於清代的三進式空間前為店鋪，後方則仍有住戶、僅假日期間開放；不過，到此可別急著走進門，門口上方的窗口也藏有「玄機」，可不單單只是裝飾用。
木造建築外觀貼滿紅紙條，上頭寫著數十種台灣茶葉名稱，讓經過的人不好奇也難。大稻埕首家閩南式街屋林家祖厝，歷史超過百年，建於清代咸豐元年、西元1851年，整間建築工法未使用任何鐵釘，原先為林五湖命相館，5年前由鶯歌茶行「臻味茶苑」接手進駐，販售東方美人、鐵觀音、烏龍茶等近15種台灣茶葉。
林家祖厝是迪化街僅有且保存最完善的清朝閩南三進式建築，在「臻味茶苑」接手管理後，店舖內可見台灣早期茶業文化，有傳統的白紙包茶、造型多樣的茶錫罐與茶具等，獨特的台灣茗茶風格，也曾是福山雅治來台拍攝廣告場景、日本媒體報導焦點。且至今後方空間仍有住戶居住，僅於假日開放申請參觀，可申請由林家後代導覽介紹。
除了認識台灣茶業風格，林家祖厝的建築細節也頗有意思，體現大稻埕早期的社會文化，如庭園的矮欄杆過去是用來栓馬、大門口上方的兩扇窗戶並非裝飾品，木窗過去是為防範夜間送貨時被突然搶劫，用來收取貨物，宛如台版「羅密歐與茱麗葉」的窗台。
(中時電子報)
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