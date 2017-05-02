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他的眼睛 我的台北》迪化街百年街屋 台版「羅密歐與茱麗葉」

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/台北報導
迪化街百年街屋門口上方的木窗可不只是裝飾，大家可猜得到過去是作為什麼使用嗎？(圖/簡怡欣攝)
迪化街百年街屋門口上方貼有「清風」、「朗月」字樣的木窗可不只是裝飾，大家可猜得到過去是作為什麼使用嗎？(圖/簡怡欣攝)
濃厚東方風情的「臻味茶苑」吸引外國旅客造訪，一探究竟。(圖/簡怡欣攝)
濃厚東方風情的「臻味茶苑」吸引外國旅客造訪，一探究竟。(圖/簡怡欣攝)
鶯歌茶行「臻味茶苑」5年前由接手進駐，販售東方美人、鐵觀音、烏龍茶等近15種台灣茶葉。(圖/簡怡欣攝)
鶯歌茶行「臻味茶苑」5年前由接手進駐，販售東方美人、鐵觀音、烏龍茶等近15種台灣茶葉，現場提供民眾試飲購買。(圖/簡怡欣攝)

遊走大稻埕商家，不難見郭雪湖《南街殷賑》畫作陳列，其筆下的迪化街熱鬧繁榮；現今，當地眾多新興店家進駐與老店翻新，目不暇給的新舊交錯之中，保留當地第一間閩南式街屋。建於清代的三進式空間前為店鋪，後方則仍有住戶、僅假日期間開放；不過，到此可別急著走進門，門口上方的窗口也藏有「玄機」，可不單單只是裝飾用。

木造建築外觀貼滿紅紙條，上頭寫著數十種台灣茶葉名稱，讓經過的人不好奇也難。大稻埕首家閩南式街屋林家祖厝，歷史超過百年，建於清代咸豐元年、西元1851年，整間建築工法未使用任何鐵釘，原先為林五湖命相館，5年前由鶯歌茶行「臻味茶苑」接手進駐，販售東方美人、鐵觀音、烏龍茶等近15種台灣茶葉。

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林家祖厝後方仍有住戶、僅假日期間開放，特別的是庭園的矮欄杆過去是用來栓馬。(圖/簡怡欣攝)
林家祖厝後方仍有住戶、僅假日期間開放，可申請參觀導覽。(圖/簡怡欣攝)
「臻味茶苑」店舖內可見台灣早期茶業文化，有傳統的白紙包茶、請茶等獨特的台灣品茗風格。(圖/簡怡欣攝)
「臻味茶苑」店舖內可見台灣早期茶業文化，有傳統的白紙包茶、請茶等獨特的台灣品茗風格。(圖/簡怡欣攝)
大家可曾想過台灣茶有多少種類？獨特的台灣茗茶風格，也曾是福山雅治來台拍攝廣告場景、日本媒體報導焦點。(圖/簡怡欣攝)
大家可曾想過台灣茶有多少種類？獨特的台灣茗茶風格，也曾是福山雅治來台拍攝廣告場景、日本媒體報導焦點。(圖/簡怡欣攝)
「臻味茶苑」收藏有各式茶錫罐，是店內的非賣品，可見多種東方傳統元素花紋。(圖/簡怡欣攝)
「臻味茶苑」收藏有各式茶錫罐，是店內的非賣品，可見多種東方傳統元素花紋。(圖/簡怡欣攝)

林家祖厝是迪化街僅有且保存最完善的清朝閩南三進式建築，在「臻味茶苑」接手管理後，店舖內可見台灣早期茶業文化，有傳統的白紙包茶、造型多樣的茶錫罐與茶具等，獨特的台灣茗茶風格，也曾是福山雅治來台拍攝廣告場景、日本媒體報導焦點。且至今後方空間仍有住戶居住，僅於假日開放申請參觀，可申請由林家後代導覽介紹。

除了認識台灣茶業風格，林家祖厝的建築細節也頗有意思，體現大稻埕早期的社會文化，如庭園的矮欄杆過去是用來栓馬、大門口上方的兩扇窗戶並非裝飾品，木窗過去是為防範夜間送貨時被突然搶劫，用來收取貨物，宛如台版「羅密歐與茱麗葉」的窗台。

(中時電子報)

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關鍵字：迪化街大稻埕台灣茶世大運
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