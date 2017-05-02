運毒船遭撤權變小船 漁民無意競標
陳水文、黃志文等人組成犯毒集團，去年12月20日在屏東駕駛金龍興三號漁船，到海峽中線接駁74餘公斤k他命來台遭查獲，台中地檢署查扣漁船後拍賣，底價300餘萬元卻乏人問津而流標，原來是問題出在運毒漁船，依法要撤銷漁業權，僅有小船行照，大船當小船用，讓漁民意願缺缺。
起訴書指出，男子巫東融、張振興、陳耀洲、薛壹元、陳水文、黃軍寶、黃志文及女子余金燕等人組成犯毒集團，集資半年，去年底由中國大陸地區輸入K毒來台販售，黃軍寶答應用漁船運毒的價碼是280萬元，沒想到錢沒賺到，漁船又被查扣沒入，檢警查獲金龍興三號涉嫌走私K他命74公斤，換算市價超過4億元。
檢方拍賣偵查中查扣物品，千奇百怪都不奇怪，但拍賣漁船還是頭一遭，但是今年2月在高雄港拍賣，卻是乏人問津。原來是，依規定運毒漁船必須撤銷漁業權，保留小船行照，等於是「英雄無用武之地」，難怪漁民興趣缺缺。
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(中時)
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