酒駕謊報哥哥身分 台中醉男遭逮

溫姓男子被依違反公共危險罪法辦。(翻攝照片)

住在台中市太平區的溫姓男子，1日晚間酒後駕車遭新平派出所員警攔查，他情急之下謊報哥哥身分，料想不到的是，溫男的哥哥幾天前才因酒駕遭同一名員警法辦，謊言立即遭戳破，他也被依違反公共危險罪法辦。

警方指出，溫男的哥哥(36歲)日前酒後駕車遭新平派出所黃姓副所長攔查並移送法辦，而溫男(33歲)昨晚酒後駕車，行經振福路時又遭黃員攔查，他情急之下謊報哥哥的身分證字號，因副所長前幾天才剛查過這個身分證字號，深覺怪異，當下就戳破溫男說謊。

警方說，但溫男堅決不肯吐露實言，後來副所長聯繫溫兄到場指認，並透過人臉辨識系統查證，終於讓溫男坦承。

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(中時)