毒蟲藏毒新招 行動電源偷放安非他命

新北市海山警分局昨（1日）晚至板橋區中山路某網咖臨檢，34歲洪姓男子專心打怪，未發現大批員警入內，直到員警走到身旁要求他出示證件，才一臉驚慌，又刻意把桌上的行動電源推到一旁，員警察覺有異，拿起行動電源查看，發現重量非常輕，打開發現竟內藏8小包安非他命，隨後又從洪嫌背包內起獲安非他命吸食器。

洪嫌供稱，安非他命均自己吸食，本以為藏在行動電源內不會有人知道，才大剌剌放在桌上。偵訊後，警方以毒品罪嫌將洪嫌移送偵辦。

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(中時)