南寮大道開工 台68直通港區不遠了
為活絡南寮地區，新竹市政府陸續納入許多建設，繼台68榮濱段延伸道路打通後，2日舉行南寮大道工程開工典禮，市長林智堅說，未來落成啟用後，快速道路可直達港區，是通往幸福南寮的最後1哩路，「馬路停車場」情況將不復見，讓民眾往返更加順暢。
工務處表示，原有台68線向西僅至西濱公路竹港大橋，每逢例假日車潮湧入時，造成南寮地區聯外道路，包括東大路、天府路及西濱公路嚴重壅塞，經各單位配合努力下，去年7月28日完工通車，解決延宕長達14年來的「斷頭」壅塞問題。
南寮地區早期因天然資源，造就漁業繁榮發展，如今演變成大新竹觀光休閒景點，為改善周邊交通問題，市府向營建署爭取，從台68線銜接進入南寮漁港內的新港北路，預計投入1億2170萬經費，打造「南寮大道」，往後車輛可直通新港北路，搭配新竹漁人碼頭計畫，將可輕鬆暢遊。
林智堅指出，南寮大道由榮濱路支線起至新港北路止，長度約810公尺、寬18至20公尺，橋涵2座，道路設置雙向混合車道、自行車與人行共用道，而現有的彩虹拱門、水門及鐘樓將移設新處，預計明年10月完工，盼如期、如質落成，讓往來民眾更便利。
他強調，上任後致力將新竹漁港提升為「新竹漁人碼頭」，共計將投入10億經費建設南寮地區，如國際風箏賽場、港區清淤及浮覆地運動公園等工程已如火如荼進行，親子沙灘及防風林復育工作今年也將展開，有信心透過妥善規劃畫及施作，能提升在地產業及休閒觀光機能。
(中時)
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