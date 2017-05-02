甩偷吃嫩模風波 白百何為「這人」慶生笑開懷

白百何經歷出軌門風波後，聲勢不如以往。（圖／取材自白百何微博）

大陸女星白百何日前身陷「出軌門風波」，被拍到與嫩模張愛朋調情、又摟又抱，白百何人妻人母形象崩盤，隨後陳宇凡以影片，表示兩人早在2015年協議離婚，為了兒子才沒有公布。白百何近日除了出席頒獎活動外，行蹤皆神隱，而她今（1日）終於被曝近況，白百何與劇組一同為女星白冰慶生，她開心比耶，笑容燦爛。

白冰曬劇組慶生照，白百何依偎著白冰，開心燦笑。（圖／取材自白冰微博）

白百何因出軌門事件聲勢不如以往，她的微博更是自上月16日發道歉聲明後，就沒有再更新，不過白百何今則被大陸女星白冰曝光近況，白冰在微博曬出《南方有喬木》劇組為她慶生照，男女主角陳偉霆、白百何也都在場，大夥兒開心為白冰慶祝，白百何更是依偎著白冰，開心比耶笑開懷，看起來心情不錯。

(中時電子報)