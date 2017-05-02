新竹高商電子書競賽　師生冠軍4連霸

新竹高商師生在《第7屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽》，榮獲教師組、高職組雙項冠軍以及高職組第5、6名，拿下該賽事冠軍4連霸，2日校長黃開成（前排左）與大家同慶。（郭芝函攝）

新竹高商師生日前參加《第7屆國際華文暨教育盃電子書創作大賽》，擊敗來自233所學校、1萬多名好手，以19件作品榮獲教師組、高職組雙項冠軍以及高職組第5、6名，同時也是學校在同項比賽中，拿下冠軍4連霸，堪稱這屆賽事最大贏家。

以作品《國立新竹高商校務概況》獲得教師組冠軍，同時也是新竹高商學生參賽指導老師的實習處主任陳尚斌表示，參加比賽並不是課程教學的重點，而是期望透過競賽的參與，讓學生將課堂上所學的各項多媒體製作技能，實際應用電子書的製作，不僅務實致用，也可提高學生的學習動機、增進學習成就。

他說，新竹高商師生的作品屢獲評審青睞，最主要的因素在於學校製作的每本電子書，除具備創意、創新的雙創特質外，也能將動畫、影片、音樂、聲音、文字、圖片、超連結、地圖等各項媒體融入其中，徹底發揮競賽平台特色，讓呈現出來的電子書作品，與傳統紙本書籍有很大不同。

新竹高商校長黃開成表示，近年推動以《漫步風城》為核心的特色課程，透過多元選修及辦理研習，讓學生學習更多面向、非本科教學目標的技能，運用所介紹、推廣新竹在地風情人文。如獲高職組冠軍作品《新埔義民廟》，由高一資處科莊宇埕、黃柔蓁、林千芸、林庭萱、劉禮惟、陳允中等人所製作，即發想自黃柔蓁外婆家，同時也是《漫步風城》特色課程的具體成果之一。

他也說，新竹高商目前正積極與元培、明新、大華、健行、朝陽等科技大學合作，規畫開設更多具有特色的共同選修課程，如餐桌禮儀、美姿美儀、彩妝的國際商業禮儀課程，以及產品攝影、展場設計、櫥窗安排的展場佈置等課程，提升創意及競爭力。

(中時)