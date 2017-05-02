「社會企業法制國際論壇」520台大登場

台灣近年來捲起一股社會企業的風潮，許多創新服務與經營型態很難以過去對社會或企業的界定來分界。這些社會創新創業的能量若要持續發展，制度與法令如何配套？將成為影響社會企業發展走向的重要因素。「社會企業法制國際論壇」將在5月20日登場，透過社企經營實例與國外法制介紹等專業討論，為台灣社會企業法制集思廣益，探討現有環境下最適合台灣的制度設計。

台灣大學法律學院與台灣大學法律學院校友會主辦的「社會企業法制國際論壇」5月20日將在台灣大學霖澤館舉行。主辦的台灣大學法律學院校友會表示，近幾年來世界各國都致力推展社會企業，而有些國家的做法是透過立法以促進社會企業發展，因商業登記、監督管理、融資及稅制等配套規定往往涉及全國事項，仰賴以國家法律的規範方式，來作為促進與扶植的法源依據。

例如像是英國分別於2004及2005 年間修法，通過「社區企業法」，並以此為法源基礎，進一步由國務大臣訂定「社區利益公司辦法」，作為促進社會企業發展專法。而南韓為了解決就業市場問題，於2006年制定了「社會企業促進法」，該法賦予提供弱勢就業服務之社會企業相關獎勵與補助措施。

台灣這幾年社會企業發展蓬勃，在各種創新創業中也發展出許多經營型態，也開始意識到有必要在法制上配套發展，給予社會企業持續發展的能量，近日公司法修法各界也討論將導入社會企業的配套，究竟怎樣的制度適合台灣呢？實在有必要各界更多的集思廣益。

「社會企業法制國際論壇」將從三大面向探討社會企業法制相關問題，包含「台灣的社會企業經營概況與法制面問題」、「各國法制/立法過程、現況與展望」以及「台灣的法制現況與展望」。論壇邀請到文化大學法律系方元沂教授、韓國外國語大學安秀賢教授、日本學習院大學松元暢子教授分享英美、韓國、日本的法制介紹，並有台灣企業法制與促進產業立法等議題的分享。台灣大學法律學院校友會表示，論壇開放免費參加，有興趣參與者都可以電話報名：(02)3366-3366分機55226，或前往國立台灣大學法律學院校友會網站線上報名：http://www.ntulawalumni.org.tw/日期：5月20日(六)上午9:45~17:25，地點：台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳（辛亥路側門進入左側第一棟）

(中時電子報)