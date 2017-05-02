美國五一勞動節 各城市遊行反川普
五月一日是世界勞動節，美國各地都有遊行洛動，呼籲川普總統能改變對移民的不友善政策，洛杉磯、舊金山、波特蘭、芝加哥、紐約、華盛頓都有。
美聯社(AP)報導，五月一日是世界勞動節，美國各地都有上街遊行活動，呼籲川普總統能改變對移民的不友善政策，從東岸都西岸都有，並且出現大大小小的各種衝突。
洛杉磯有三萬人聚集在市政廳抗議，這些公民團體主要的訴求是改善工人權益與工資，也反對川普的移民政策，包括反對美墨高牆，以及反對禁止非法移民取得美國籍等政策。包括非裔美人、韓裔美人，以及拉丁美洲平等聯盟等組織都集合一起呼籲美國是個移民國，不應限制移民。另外川普支持者也出面對抗，有50名支持者在市議會大樓前高舉美國國旗並高唱國歌，呼籲美國人要團結。有些反川普的抗爭者試圖燒毀美國國旗，被洛杉磯警方以涉嫌縱火逮捕。洛城警方代表說，除此之外就沒有其他抗爭者被補。
奧勒岡州的波特蘭情況就較嚴重，警方勒令結束群眾抗議活動，原因是有一群穿著黑色的手鐲和滑雪面罩的無政府主義者擴大騷亂，他們在商店街隨意敲破窗戶，並且投擲燃燒物，甚至破壞警車。波特蘭警方已逮捕20多人。
首府華盛頓也有衝突，警方以「暴徒」稱呼抗爭者，因為一些人對警方扔瓶罐，也用武裝噴槍、彈弓等物體攻擊警察。據哥倫比亞特區警察局局長朗尼．羅伯茲（Ronnie Roberts）說，警方已逮補9人。
儘管如此，其他大多數全國性的遊行活動都是和平的，包括非裔美人、韓裔美人，以及拉丁美洲平等聯盟等組織都集合一起呼籲美國是個移民國，不應限制移民。這些新的訴求，使得今年的勞動節遊行與前幾年較為不同。
(中時電子報)
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