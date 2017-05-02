「偷竊癖」5旬大叔 12天偷3次

魏姓男子涉嫌在一處加油站廁所內，涉嫌偷走一幅廁所壁畫。（張妍溱翻攝）

加油站廁所內吊掛一幅單純風景水墨畫遭竊，加油站人員也感到很訝異。（張妍溱翻攝）

54歲的魏姓男子長期無業，平日除了靠親友資金援助或偷東西變賣現金維生，日前在台中市三民路三段一處加油站廁所內，涉嫌偷走一幅廁所水墨壁畫，警方調閱監視器發現魏上廁所時順手牽羊，落網後魏誆稱只是「欣賞用」，警方調查魏12天至少犯下3起偷竊，裝可憐指行竊因急缺錢，訊後依竊盜罪將魏移送法辦。

原為清潔工的魏嫌3年前遭到清潔公司解雇，今年一月開始，因為欠地下錢莊金錢等因素開始走回頭路四處找機會行竊，偷壁畫而落網的林嫌辯稱行竊是因為缺錢吃飯，但警方說：「他可能有偷竊癖好，所以才會接連犯下這麼多件案子。」也奉勸魏嫌改過自新。

魏嫌辯稱因有長期服用抗憂鬱症藥物，致使精神恍惚才會徒手行竊，壁畫又賣不到什麼錢，只是純欣賞。加油站人員向警方表示，該幅畫作是放置在殘障廁所內供美化用途使用，價值1,000元，沒想到竟遭「雅賊光顧」，單純風景水墨畫受到如此青睞他們也感到很訝異。

(中時)