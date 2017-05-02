感冒好後別輕忽 出現呼吸困難、胸痛 恐是心肌炎

心肌炎症狀有呼吸困難、胸痛、不明原因暈眩等症狀。(圖/達志影像/Shutterstock)

如果在感冒後出現呼吸困難、胸痛等症狀，小心可能是心肌炎！

心肌炎容易與心肌梗塞、心律不整混淆，然而心肌炎是心臟肌肉發炎，主要是由病毒感染引起，因此常有患者在感冒後發現呼吸困難求診，經檢查後發現患有心肌炎，嚴重者甚至需要用到葉克膜。

依據健康醫療網，國泰綜合醫院心臟內科陳淮醫師表示，約有三分之一的患者會有胸痛的症狀，約一成會有心包膜積水，16%~18%出現心律不整，且每10位心肌炎患者就會有1人面對死亡威脅，短時間出現心律不整、心臟衰竭，嚴重者就需要使用葉克膜或是主動脈幫浦等加以救治，如果心臟損壞到一定程度，就會需要動心臟移植手術。

要確診罹患心肌炎需要進行組織學檢測、生化指標檢測、超音波檢查等專業檢查，必要時就可能需要安排心臟切片檢查或是心臟核磁共振，以正確診治。

陳淮醫師指出，除了感冒後的病毒感染會導致心肌炎外，像自體免疫疾病患者、HIV陽性患者等，都比較容易會有心肌炎。

呼吸困難、胸痛、不明原因而暈眩等，都是心肌炎的症狀，有研究針對患者感冒痊癒後，沒有明顯症狀，但卻忽然猝死進行研究，發現近1成患者都有心肌炎現象。

因此，陳淮醫師指出呼籲，若要避免心肌炎，就要避免感染感冒、流行性感冒、C肝病毒及HIV感染等風險。

(中時電子報)