感冒好後別輕忽 出現呼吸困難、胸痛 恐是心肌炎
如果在感冒後出現呼吸困難、胸痛等症狀，小心可能是心肌炎！
心肌炎容易與心肌梗塞、心律不整混淆，然而心肌炎是心臟肌肉發炎，主要是由病毒感染引起，因此常有患者在感冒後發現呼吸困難求診，經檢查後發現患有心肌炎，嚴重者甚至需要用到葉克膜。
依據健康醫療網，國泰綜合醫院心臟內科陳淮醫師表示，約有三分之一的患者會有胸痛的症狀，約一成會有心包膜積水，16%~18%出現心律不整，且每10位心肌炎患者就會有1人面對死亡威脅，短時間出現心律不整、心臟衰竭，嚴重者就需要使用葉克膜或是主動脈幫浦等加以救治，如果心臟損壞到一定程度，就會需要動心臟移植手術。
要確診罹患心肌炎需要進行組織學檢測、生化指標檢測、超音波檢查等專業檢查，必要時就可能需要安排心臟切片檢查或是心臟核磁共振，以正確診治。
陳淮醫師指出，除了感冒後的病毒感染會導致心肌炎外，像自體免疫疾病患者、HIV陽性患者等，都比較容易會有心肌炎。
呼吸困難、胸痛、不明原因而暈眩等，都是心肌炎的症狀，有研究針對患者感冒痊癒後，沒有明顯症狀，但卻忽然猝死進行研究，發現近1成患者都有心肌炎現象。
因此，陳淮醫師指出呼籲，若要避免心肌炎，就要避免感染感冒、流行性感冒、C肝病毒及HIV感染等風險。
(中時電子報)
關鍵字：心臟
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