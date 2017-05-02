柯文哲：男生抽菸罹患肺癌是罪有應得

柯文哲指出，罹患肺癌最大的原因其實是空氣汙染，並非抽菸。（翻攝自pixabay.com）

環保是近年來越來越被重視的問題，不僅能提升環境品質，對人體健康也有利。台北市長柯文哲今（2）日出席活動時提到，男生抽菸罹患肺癌是罪有應得，但許多婦女沒抽菸也得肺癌，可見空氣中實在太多有毒物質。

玉山金控為北市首個響應禁用一次性及美耐皿餐具的金融企業，柯文哲今出席表揚活動發言時指出，肺癌是民眾死亡排名第一的原因，「男生抽菸得肺癌那罪有應得，誰叫你要抽？」

但柯文哲也說，包括自己太太陳珮琪在內，很多台灣婦女都沒抽菸仍患肺癌，原兇就是燃燒垃圾之後產生的PM2.5與戴奧辛影響空氣，而非過去大家認為的抽菸。

因此，柯文哲認為應以3R作為改進方式，第一個R是Reduce（減少），先從垃圾減量做起；第二個R是Reuse（再利用），將未壞掉的東西再次使用；第三個R為Recycle（回收），若物品真的壞掉，可將其回收再利用。

《中時電子報》提醒您，吸菸有害身體健康。

(中時電子報)