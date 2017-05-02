柯文哲：男生抽菸罹患肺癌是罪有應得
環保是近年來越來越被重視的問題，不僅能提升環境品質，對人體健康也有利。台北市長柯文哲今（2）日出席活動時提到，男生抽菸罹患肺癌是罪有應得，但許多婦女沒抽菸也得肺癌，可見空氣中實在太多有毒物質。
玉山金控為北市首個響應禁用一次性及美耐皿餐具的金融企業，柯文哲今出席表揚活動發言時指出，肺癌是民眾死亡排名第一的原因，「男生抽菸得肺癌那罪有應得，誰叫你要抽？」
但柯文哲也說，包括自己太太陳珮琪在內，很多台灣婦女都沒抽菸仍患肺癌，原兇就是燃燒垃圾之後產生的PM2.5與戴奧辛影響空氣，而非過去大家認為的抽菸。
因此，柯文哲認為應以3R作為改進方式，第一個R是Reduce（減少），先從垃圾減量做起；第二個R是Reuse（再利用），將未壞掉的東西再次使用；第三個R為Recycle（回收），若物品真的壞掉，可將其回收再利用。
《中時電子報》提醒您，吸菸有害身體健康。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。